Samenloop voor Hoop nu in Haaksbergen

Vertrouwen tot nulpunt gedaald: ‘We zijn enorm geschrok­ken, SKB moet zich nu echt afscheiden’

14:24 WINTERSWIJK - De stichting Behoud SKB wil dat het Winterswijkse ziekenhuis zich zo snel mogelijk afscheidt van het Slingeland ziekenhuis. In een open brief aan de raad van toezicht schrijft ze dat het vertrouwen in de samenwerking nog verder is gedaald.