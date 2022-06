Samenspel van grillige takken, bladvormen, lichtinval en kunst: komt dat zien, tijdens het opentuinenweekend

‘Krassende takken, hobbels, bobbels, beestjes, natte grassprieten… het kan allemaal in onze tuin. Dus, betreden op eigen risico.’ Met deze vriendelijke waarschuwing verwelkomen Jeanne en André bezoekers in hun parkachtige tuin aan Het Kossink. Van harte, want het enthousiaste stel kijkt uit naar het opentuinenweekend van Groei & Bloei Berkelland/Haaksbergen, afgekort OTW. „We maken er een feestje van.” Al in het pinksterweekend hadden ze veel bekijks, vooral van kunstliefhebbers. „We doen altijd mee aan de tweejaarlijkse Atelierroute. Omdat alles dan toch mooi is ingericht, combineren we dit met het opentuinenweekend. Dán komen de tuinmensen langs. Beide evenementen trekken een écht geïnteresseerd publiek”, weet Jeanne.