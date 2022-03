Samenwerking brandweerposten Dinxperlo en Suderwick valt in de prijzen

DINXPERLO - Crossfire, het in 2017 gestarte project om te komen tot een gezamenlijke brandweerkazerne voor de brandweerkorpsen van Dinxperlo en het Duitse Suderwick, is in Duitsland in de prijzen gevallen.

in Düsseldorf, de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen, heeft het project de staatsprijs voor innovatieve intergemeentelijke samenwerking ontvangen.

Naast een fraaie oorkonde, zit er ook een geldbedrag van 10.000 euro aan verbonden.

,,We zijn hier heel trots op”, laat Christiaan Velthausz weten. Hij is coördinator grensoverschrijdende samenwerking van de VNOG. Samen met burgemeester Anton Stapelkamp was Velthausz vandaag in Düsseldorf om de prijs in ontvangst te nemen.

Samenwerking

,,De jury was enorm enthousiast over ons project. Vooral omdat we met ons project niet alleen een intergemeentelijke samenwerking hebben, maar ook de internationale”, zegt Velthausz. Voor het project hebben de gemeenten Bocholt en Aalten namelijk de handen ineen geslagen. ,,En wij zitten er als VNOG ook bij, omdat we in Nederland de brandweer zo georganiseerd hebben.”

Project Crossfire onderzoekt hoe de Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen zo goed mogelijk van elkaar kunnen profiteren. Een rampsituatie stopt immers niet aan de grens, dus is een goede samenwerking heel belangrijk. Na een haalbaarheidsonderzoek in 2018, is de conclusie getrokken dat Duitse en Nederlandse brandweer in de grensregio vanuit één kazerne moeten kunnen werken. Zo kan de brandweerzorg in de grensregio verbeteren, liet het onderzoek zien.

Lange adem

,,Bij aanvang van het project wisten we al dat het er een van de lange adem was”, zegt Velthausz. ,,Twee korpsen in één pand huisvesten heeft nogal wat voeten in de aarde. Dat moet je dus niet te snel willen doen. Iedereen moet erachter staan, alleen dan kan het een succes worden."

In april komen de korpsen van beide plaatsen voor het eerst in volledige bezetting bij elkaar. ,,Dat was tot op heden niet mogelijk door corona, maar het ziet er nu allemaal goed uit.”