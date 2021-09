Sander en Marga uit Neede emigreerden Down Under: ‘We leven al 15 jaar onze droom in Australië’

Ze woonden in ’het huis met het puntdak’ naast de Scapino aan de Ruwenhofstraat in Neede. Sander Biesot (50) en Marga Nijland (53) hadden het best naar hun zin in Neede. „Ik was er gelukkig”, zegt de uit Noordijk afkomstige Marga. Maar toch, het avontuur lonkte, zeker voor Sander. Alhoewel: Marga had ook al veel meer van de wereld gezien dan de gemiddelde Achterhoeker. Ze studeerde Arabisch in Leiden en woonde om de taal goed te leren twee jaar in Egypte.