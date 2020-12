Sander Olzheim wint bij Catan Club: Doetinchemmer pakt periodetitel

Dinxperlo­se Aniek van Koot Nederlands kampioen rolstoel­ten­nis

7:36 DINXPERLO - Rolstoeltennisster Aniek van Koot is zaterdag in Amstelveen voor de derde keer Nederlands kampioen geworden. De Dinxperlose was in de finale in drie sets te sterk voor Michaela Spaanstra.​​​​​​