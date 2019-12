Sandra uit Ulft valt in de prijzen met haar toegankelijke toiletten: ‘Ik was overdonderd’

Ze is door Oude IJsselstreek benoemd tot ambassadeur inclusieprojecten. Ook de toiletalliantie van de Maag Lever Darm Stichting heeft de Ulftse tot ambassadeur benoemd.



Ze sprak al op het congres van gemeenten en wordt in andere gemeenten uitgenodigd om te vertellen over de toilettenactie. Ook is ze door gehandicaptenminister Rick Brink gevraagd bij KRO-NCRV mee te doen aan een mediatraining.



,,Het mooiste vind ik de reacties van mensen, die de deur weer uit durven omdat ze weten dat ze ergens terecht kunnen. In de Hoge Nood App staan alle adressen.”



Een op de vier mensen heeft in ons land buikklachten. Maar ook zonder probleem is het een uitkomst, liet een vrouwelijke postbode haar weten. ,,Ze kan zo zien waar ze zonder verplichtingen naar het toilet kan.”