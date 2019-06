Santiz beste opleidingsplaats volgens co-assistenten

Gynaecoloog Isabel Geerinckx, werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis, is trots: “We zijn heel blij met de positieve waardering van onze co-assistenten. In ons ziekenhuis werken we veel samen om opleidingen zo interessant mogelijk te maken. De co-assistenten betrekken we daarom actief bij de zorg op verpleegafdelingen, poliklinieken, verloskamers, operatiekamers en de Spoedeisende Hulp. Co-assistenten hebben veel patiëntencontact en dat waarderen zij. Daarnaast krijgen ze de ruimte om zelf hun tijd in te delen en in te vullen.”