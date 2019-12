‘Santiz zet afbraak ziekenhuis Winterswijk in gang’

In een brief nemen de Vrienden van het SKB het bestuur van Santiz - waar de ziekenhuizen SKB en Slingeland onder vallen - onder vuur. De stichting refereert aan de berichtgeving die eind vorige week naar buiten kwam dat Santiz verloskunde en de kinderafdeling deels willen overhevelen van het SKB naar het Slingeland. Ook het verdwijnen van de intensive care werd aanvankelijk genoemd, maar dat is door Santiz ontkent.

Dieptepunt

‘De berichtgeving is een dieptepunt in de geschiedenis van ons ziekenhuis’, staat in de brief, ondertekent door Hendrik-Jan Mensink, voorzitter van de Vrienden. ‘Daar waar afspraken in onze ogen leidend zijn voor beleid, blijkt dat bij Santiz niet het geval. De zekerheid van twee volwaardige ziekenhuizen onder een bestuur met twee bestuurders gaf ons het vertrouwen positief te zijn over de bestuurlijke fusie. Dit resulteert als een enorme deuk in het vertrouwen'.



De Vrienden verzoeken Santiz de plannen te heroverwegen. ‘Na de bestuurlijke fusie (op 1 januari 2017, red.) voelden wij al de eerste tekenen van verlaagde betrokkenheid en was voor ons reden tot een afspraak met het bestuur te komen’, schrijft Mensink. ‘Die afspraak is er vanuit de kant van het ziekenhuis tot onze spijt nog niet gekomen, helaas’.