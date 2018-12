Saskia uit Steenderen en haar Syrische buurman begrijpen elkaar, door een zelfgemaakt woordenboek dat nu in het AZC ligt

Mariska Schoon uit Steenderen schrijft met haar buren, vluchtelingen uit Syrië, een praktisch woordenboek. Het wordt inmiddels gebruikt in het asielzoekerscentrum in Zutphen. ,,Door het eten zijn we aan de praat geraakt.‘’