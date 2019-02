Saudi's genieten van Achterhoekse ballonvaarders

Betalen

Een van de drie koppels is het duo Roy Gommer (24) en zijn zwager Michiel Hietbrink (24) uit Exel. Wiep en Anne Keikes uit Lochem vormen ook een ballonduo en dat geldt ook voor Jan Oudenampsen, eveneens uit Exel en Sebe Kruijer uit Vaassen. In totaal zijn er zo’n zestig teams uit heel Europa dezer dagen aan het vliegen boven de ruïnes van Madain Saleh in Saudi-Arabië, waarvan vijftien uit Nederland.

Tweede op WK

,,Het is geen wedstrijd of zo, we varen met gasten. De afgelopen dagen hebben we drie keer gevaren en de komende week ook nog weer drie keer’’, laat Roy Gommer (24) via de mail weten. Bellen vanaf zijn huidige locatie is erg lastig. Sinds vijf jaar doet hij mee aan wedstrijden en neemt hij ook passagiers mee aan boord van zijn ballon. Vorig jaar werd de Exelnaar nog tweede bij het WK ballonvaren voor junioren (jonger dan dertig). Hij steeg de afgelopen jaren ook al op vanuit Duitsland, Litouwen, Polen en Oostenrijk. Voor hem is ballonvaren nog zijn hobby, maar hij heeft ondertussen wel een bedrijfje.