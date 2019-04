SAZA loopt weg bij gesprekken over sportbedrijf in Doetinchem

Er ontstond dusdanige irritatie over en weer tussen deze kwartiermaker, ingehuurd door de gemeente om het sportbedrijf te realiseren, dat de bestuursleden van de SAZA Topsporthal opstapten tijdens de vergadering. ,,Een van onze bestuursleden wilde zijn zegje doen over de gang van zaken, maar hem werd het woord ontnomen door de kwartiermaker”, zegt Dick Chargois, voorzitter van SAZA. ,,Toen zijn we opgestapt.”

Het gaat niet van een leien dakje

Tijdens een informatieve raadsvergadering in maart werd al duidelijk dat de realisatie van een sportbedrijf niet van een leien dakje gaat. Dat constateerde destijds ook wethouder Rens Steintjes. ,,Maar we geven niet op”, zegt Steintjes. ,,We hebben inmiddels contact gelegd met SAZA, er komt weer een gesprek. We zitten dus weer om tafel.”

Zwarte cijfers

De topsporthal is een particulier initiatief, onder meer opgezet door Chargois. De hal - die de plaats innam van sporthal Rozengaarde - is onder meer gebouwd met provinciaal geld. De hal werd in de zomer van 2014 in gebruik genomen en aanvankelijk waren er flinke tekorten die opliepen tot een schuld van 480.000 euro bij de gemeente. ‘Zorgelijk', noemde Steintjes dat in juli 2018.



,,Maar inmiddels voldoen we aan onze verplichtingen”, zegt Chargois. ,,We hebben een goede beheerder. En er zijn nieuwe huurders, onder wie de zaalvoetballers van Zavodo. De topsporthal draait zwarte cijfers.”