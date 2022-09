SC Neede zwaar getroffen door brand onder hoofdtribune

Voorzitter Marc Dieperink van Sportclub Neede neemt daags na de brand de situatie in ogenschouw. „Dit is vooral heel erg triest en zinloos. We hebben al langer te maken met mensen op het complex die hier niets te zoeken hebben. Dat hier meer mensen komen, is op zich positief: onder meer door de survivalbaan valt hier meer te doen dan alleen voetbal. Alleen trekt het ook geregeld vreemd volk aan. We dringen er als club al langer op aan hier door onder meer de boa's meer toezicht te laten houden.”