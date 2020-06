Ik ken de man niet en dat wil ik graag zo houden. Kennelijk kiest hij voor de slachtofferrol. Niet de eerste boef die dat doet. Hier en daar hoor ik een soort van besmuikte bewondering voor een man die de kluit zoveel jaren heeft belazerd en onder de radar is gebleven.



Het strafrechtelijk onderzoek moet nog beginnen. Niemand is schuldig tot de rechter heeft gesproken. Maar als het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, burgemeester Mark Boumans en gemeentesecretaris Gerben Karssenberg constateren dat het foute boel is, weet ik genoeg.



Ik deel de bewondering niet. Het wemelt in Doetinchem van de mensen die amper de touwtjes aan elkaar kunnen knopen. Die aangewezen zijn op de bijstand, de voedselbank of organisaties als Mini Manna. Deze ex-ambtenaar spuugt hen midden in het gezicht.



Misschien nog erger: je beschaamt het vertrouwen van een gemeente die 35 jaar lang je salaris heeft betaald. Niemand wordt rijk van werken bij de lokale overheid. Maar je neemt genoeg mee naar huis om goed van te leven.



Geen idee wat de man met al dat geld heeft gedaan. En of zijn naasten meegeprofiteerd hebben van zijn inhaligheid. Hij gaat jarenlang brommen, als de feiten bewezen worden verklaard.



Natuurlijk kun je een boom opzetten over de gebrekkige controlemechanismen bij de gemeente Doetinchem. Ernstig, maar van een andere orde dan schaamteloze zelfverrijking over de rug van de gemeenschap.