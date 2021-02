Schaapherder Roelof Kuipers gooit het roer om met belevenisboerderij: ‘Machtig mooi, toch?

Vorig jaar zag Roelof Kuipers nog alles om zich heen wegvallen. Bij Natuurmonumenten kon hij niet verder op de 800 hectare natuurterrein in Winterswijk, omdat ze bij Natuurmonumenten voor een ander beheer kozen. De pacht van de boerderij waar hij al tien jaar woont zou worden opgezegd. En bovendien kwamen er andere provinciale regels over het hoeden van schaapskuddes.



Het was al met al een stressvolle periode. ,,Ik zag het een tijdje niet meer zitten”, geeft hij eerlijk toe. Met opzet heeft hij zijn achthonderd schapen niet laten dekken, anders had hij nu midden in de lammertijd gezeten. De toekomst was nog te ongewis.