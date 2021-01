Schaatsbaan Winterswijk kan niet open: te weinig ijs

De Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) had de hoop vannacht een ijsvloer van een centimeter dik te kunnen creëren. Dan had de baan vandaag voor het eerst voor leden open kunnen gaan. ,,Ondanks de absoluut minimale vorst hebben we een paar millimeter ijs op de baan liggen”, meldt ijsmaker Hendrik van Prooije. ,,We zijn nu met een aantal rijders de baan aan het testen. Het moet niet veel warmer worden, want het is allemaal heel kiele kiele.”



Met een halve graad vorst lag er vrijdag al 2 millimeter ijs op de nieuwe Winterswijkse natuurijsbaan. Die is overdag voor een deel weer weggesmolten. Vrijdagavond vanaf om 22.00 heeft de sproeiploeg geprobeerd een nieuwe laag ijs te maken. Maar vanmorgen lag er er slechts 1,5 millimeter.



Hendrik van Prooije over het geheim van de Winterswijkse baan: ,,Ze noemen het een wonderbaan. Als het je lukt met een buitentemperatuur boven nul natuurijs te maken is dat inderdaad wel een wondertje.”