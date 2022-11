Schaatsen uit het vet! Wonderijsbaan in Winterswijk is er klaar voor: ‘Hopen dat het helder blijft’

WINTERSWIJK - De schaatsen kunnen uit het vet in Winterswijk. De lokale ijsbaan is er in ieder geval klaar voor, als het komend weekend flink gaat vriezen in de nacht van zaterdag op zondag .

,,Het ziet er goed uit, maar we beslissen zaterdagmorgen pas definitief of we een ijsvloer gaan maken", zegt voorzitter Auke Spijkstra van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV).



De weersverwachting van Weeronline is dat het van zaterdag op zondag zo’n 5 tot 6 graden gaat vriezen. In het oosten van het land mogelijk nog meer.

Slag om de arm

Voor de Winterswijkse ijsbaan is dat genoeg om een ijslaag te creëren op de betonnen ondergrond. ,,Maar we houden nog een slag om de arm”, waarschuwt Spijkstra. ,,We hopen dat het helder blijft. Als er bewolking over trekt wordt het waarschijnlijk niets met het ijs maken.”

Voor een dun laagje ijs heeft de wonderijsbaan in Winterswijk maar weinig nodig. Vanwege de goed geïsoleerde asfalt ondergrond en een uniek sproeisysteem, kan er in één nacht al een ijsvloer worden gecreëerd.

En dat kan heel snel. ,,In april hadden we een nacht waarin we pas om 3.00 uur konden beginnen met sproeien. We hebben de baan tot 6.00 uur gesproeid en hadden toen al een laagje van 3 tot 4 millimeter”, zegt Spijkstra. ,,Heel bijzonder dat we toen nog hebben kunnen schaatsen. In april nota bene!”

