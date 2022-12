Schaatser Bart Vreugdenhil verbreekt op Winterswijkse natuurijs werelduurrecord

Zutphen neemt maatrege­len tegen uitgaans­over­last: kroegen­tocht voor middelbare scholieren

Gebroken glas op de grond, geschreeuw in de nacht en vernielingen. De overlast van met name jongeren tijdens stapavonden in Zutphen is toegenomen en dat wil de gemeente een halt toe roepen. Sinds de heropening van horeca na de coronaperiode zijn er al verschillende maatregelen getroffen en daar komen er nog een paar bij.

10 december