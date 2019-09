Schaatsers moeten wellicht nóg een winter wachten op nieuwe Winterswijkse ijsbaan

Wethouder Elvira Schepers wil niets zeggen over de inhoud van de zienswijzen. Alleen dat het om drie bezwaren gaat. Wat haar betreft levert dit ook geen vertraging op en gaat begin november de aanleg gewoon beginnen. ,,De raad beslist er 5 november over en dan kan op 6 november de schop in de grond.” De gemeente Winterswijk heeft het perceel op de hoek van de Bataafseweg en de Kottenseweg aangekocht om daar de nieuwe ijsbaan aan te leggen. De ijsbaan wordt gecombineerd met een skeelerbaan. Ook komt er een ‘krabbelbaan’ voor kinderen.

Vertraging

Het streven is dat de nieuwe ijsbaan eind 2019 in gebruik genomen kan worden. Maar de Winterswijkse IJsvereniging Winterswijk betwijfelt of alles op tijd klaar zal zijn, zo staat op hun website. ‘Afhandeling van de zienswijzen leidt helaas tot vertraging in de aanleg van de nieuwe ijs- en skeelerbaan.’ Voorzitter Auke Spijkstra wil er nog niet veel over zeggen. ,,Ik ben een optimistische man, ik heb nog goede hoop dat het goed komt.”



Winterswijk moet het al twee jaar zonder officiële ijsbaan doen, omdat de oude ijsbaan is verkocht ten behoeve van uitbreiding van industrieterrein. Inmiddels zijn er twee alternatieve schaatsbaantjes voor kinderen. De manegebak van de Winterswijkse Ruiter & Pony Club en de retentievijver aan de Wooldweg.



Daar kon in januari een aantal dagen worden geschaatst. Vrijwilliger Wim te Slippe heeft gezien dat de gemeente het gras van droogstaande retentievijver inmiddels heeft gemaaid. Als er dit najaar weer een laag water in komt, kan er bij vorst weer een ijslaag ontstaan.