Schaatskoorts in Eibergen? Wacht nog even: ‘Zolang er sneeuw uit de lucht dwarrelt, moeten we geen ijs hebben’

LIVE | Flatbewo­ners in Deventer bibberen wéér een nacht, sneeuwrui­mers stelen show bij Op1

10:50 De omstandigheden op de weg blijven ook vanochtend gevaarlijk. Code geel is in heel Nederland van kracht. De NS start intussen de aangepaste dienstregeling op, maar vlekkeloos gaat het niet. Op het traject Amsterdam-Zwolle is forse vertraging vanwege sneeuwduinen op het spoor in Flevoland. Volg de ontwikkelingen rond het extreme winterweer in Oost-Nederland in dit liveblog.