Schaatspret op tweede kerstdag in Winterswijk: ‘We durfden het niet voor te stellen aan onze vrouwen’

WINTERSWIJK - Wat doe jij tijdens tweede kerstdag nu bijna alles in Nederland op slot zit? In Winterswijk hadden ze het antwoord: ,,We openen gewoon onze schaatsbaan, want het is heerlijk weer.”

Auke Spijkstra, voorzitter van de Winterswijkse IJsvereniging, is als een kind zo blij nu de schaatsbaan op tweede kerstdag open is. ,,Dit is toch geweldig, je ziet dat iedereen blij en enthousiast is.”

Het idee om de ijsbaan te openen ontstond kortgeleden. ,,Ik belde met onze ijsmeester Hendrik (Van Prooije, red.) en eigenlijk durfden we het niet voor te stellen. ‘Wat vinden onze vrouwen ervan, want het blijft toch tweede kerstdag’, dachten we allebei. Gelukkig stemden zij ook in. Het is tenslotte geweldig weer”, vertelt Spijkstra.

Klein probleempje: Spijkstra had nog geen vrijwilligers op de been. Al was dat na een paar belletjes verholpen. ,,Vanmorgen stonden er zes te wachten om van start te kunnen gaan”, zegt de voorzitter vrolijk.

Schaatsbaan in de vroege ochtend op tweede kerstdag

Maximaal 75 mensen

Ook schaatsers waren blij dat de Winterswijkse ijsbaan opende. Dat bleek wel uit de drukte op het ijs. ,,Ieder uur mogen er maximaal 75 mensen schaatsen en dat redden we. Dat is vanwege de coronamaatregelen. We zouden er meer kunnen hebben, maar dat doen we doen”, aldus Spijkstra. ,,Gelukkig houden de mensen uit zichzelf vaak al anderhalve meter afstand.”

De ijsbaan is nog open tot 15.00 uur. ,,We moeten natuurlijk ook aan onze partners denken. Zo is iedereen weer op tijd thuis voor het kerstdiner.”

Schaatsen in de Achterhoek

Eerder deze week opende de Winterswijkse schaatsbaan al. De vorig jaar geopende ijsbaan in Winterswijk is uniek. Dankzij de geïsoleerde betonnen ondervloer is het asfalt snel bevroren en heeft het geen last van de aardwarmte. Daardoor kan er met minimale vorst een ijsvloer worden gecreëerd. Een graad onder nul is daarvoor al voldoende.

Ook in Aalten werd deze week al geschaatst. Op hun Facebookpagina valt te lezen dat daar vrijdag de laatste rondjes werden geschaatst.