Schade door brand bij muziekcafé Kashmir door snel ingrijpen beperkt

Blauwalg in water van vijver in Groenlo

10:59 GROENLO - In een vijver langs de Buitenschans en de Bevrijdingslaan in Groenlo is blauwalg aangetroffen. Waarschuwingsborden maken erop attent dat mens en dier beter niet in contact kunnen komen met het water. Blauwalg kan irritaties geven aan de huid maar je kunt er ook goed ziek van worden als je water met blauwalg binnen krijgt.