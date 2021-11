‘Schade niet te overzien’ als tijdelijke AH in Doetinchem niet open mag

Bekneld in busje na eenzijdig ongeluk op N330 bij Halle

HALLE - Bij een eenzijdig ongeluk op de N330 in Halle is maandagmorgen een bestuurder bekneld komen te zitten in zijn busje. Het slachtoffer is door de brandweer uit het voertuig gehaald en vervolgens met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

