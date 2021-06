Schaduwlijn in labyrint geeft moment van zomerzonnewende aan

Het is een verstilde en op dit moment door de begroeiing bijna onzichtbare plek, het labyrint aan de Mallumse Molenweg. Door het hoge gras is het slingerende pad dat naar het heuveltje in het midden leidt bijna niet te zien. Binnenkort zullen er weer schapen lopen om het gras te kortwieken. Daardoor lijkt het nu een beetje op een doolhof, maar een labyrint is dat in feite niet, omdat je in een labyrint niet de juiste weg hoeft te zoeken of kunt verdwalen, maar het pad volgt tot je in het midden bent.