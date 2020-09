‘Schandalige verhoging’ van afvalrekening gaat door, ondanks protest

Hun boodschap: Bronckhorst gaat amateuristisch te werk in het afvaldossier.



Met een grijper – geheel in stijl én coronaproof – krijgen raadsleden vlak voor hun vergadering van Hoogenkamp een document van acht pagina’s, met tientallen reacties van teleurgestelde burgers. ‘Waarom worden de burgers gestraft voor het netjes sorteren van hun afval?’, ‘Het is duidelijk dat het afvalbeleid van de gemeente op werkelijk ieder punt tekortschiet’ en ‘Het is van de zotte dat wederom de bewoners de portemonnee moeten trekken, om het falende afvalbeleid van de gemeente te financieren’, is een greep. ,,Het is duidelijk dat niemand deze schandalige verhoging begrijpt”, zegt Hoogenkamp.