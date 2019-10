Schapen definitief weg uit solarpark Hengelo: ‘Jammer, maar welzijn dieren gaat voor’

De stichting die het zonnepark beheert en schaapsherder Jorick ten Brinke hebben dit samen besloten, nu blijkt dat het afdoppen van de metalen delen een te dure en ingrijpende operatie is. ,,Voor de metalen delen, het zijn er tientallen, zouden speciale rubberen doppen gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de schapen zich eraan kunnen verwonden. Dat zou duizenden euro’s gaan kosten en dat trekken we niet”, zegt Janna van Gog van Solarpark De Kwekerij, de stichting die verantwoordelijk is voor het parkbeheer. ,,Dat is enorm jammer, maar het welzijn van de schapen gaat voor.”



Daar is schapenhouder Jorick ten Brinke het uiteraard mee eens, maar ook hij treurt dat hij zijn schapen moet terugtrekken uit Hengelo. ,,Ik heb de schapen er altijd met plezier laten grazen, het is jammer dat dat nu stopt. Maar het is ook niet goed als je steeds met angst naar het park moet, omdat je bang bent dat er weer een schaap gewond is.”