Schapen Doetinchem in gevaar door bewust in gras gegooide glasscherven: ‘Onacceptabel’

De dieren zijn van Schot Schapenbegrazing uit Doetinchem en worden sinds een paar jaar door de hele gemeente in gezet om het gras in bermen en parken op natuurlijke wijze kort te houden. ,,Dit doen wij omdat het beter is voor de natuur en afval hoor daarin natuurlijk niet thuis”, zegt herder Siebe Schot.



Hij stoort zich aan het afval dat bij zijn schapen wordt gegooid. ,,Maar gelukkig zijn mijn dieren daardoor nog niet gewond geraakt. Plastic en blik eten ze niet op, want dat vinden ze niet lekker. Maar de glasscherven zijn natuurlijk wel een gevaar, als ze erin stappen bijvoorbeeld.”



‘Gelukkig geen verwondingen’

Schot heeft nog geen verwondingen gezien bij zijn schapen, ook omdat hij meteen de troep opruimt als hij het ziet. ,,Daar ben ik soms een half uur op een dag mee bezig. Dat is gewoon heel vervelend, omdat ik het tijd is die ik niet aan andere dingen kan besteden.”



De politie vraagt iedereen die ziet dat er afval bij de schapen wordt gegooid, dit te melden bij hun. ‘En spreek deze jeugdigen vooral aan op hun gedrag!’, sluit de politie het Facebook-bericht af.