Schapenhouder uit Eibergen probeert de wolf op afstand te houden met ‘waakezels’ en hondendrollen

Of het wel of geen wolf is die Jan Elfring woensdagmorgen langs de Enschedesestraat op de komgrens van Haaksbergen signaleerde, is iets waar niemand over twijfelt. „Lookalikes hebben vaak de staart in een halve krul”, zegt Greet Abbink. „Maar loslopende husky’s kunnen net zo gevaarlijk zijn voor schapen, dus sowieso zet zo’n waarneming iedereen op scherp.”