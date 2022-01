‘Schat woar blief i-j, met mien andievie’ en andere Hanska Duo-klassiekers eindelijk op Spotify

update Criminelen dumpen vluchtauto in Bredevoort vermoede­lijk na zware plofkraak in Duitsland

BREDEVOORT - De zwarte Audi die vrijdagmorgen is gevonden op ’t Zand in Bredevoort, is ’s nachts zeer waarschijnlijk gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Edemissen, vlakbij Hannover. De wagen is vermoedelijk in Bredevoort gedumpt door de criminelen die de verwoestende plofkraak op een bankfiliaal hebben gepleegd.

28 januari