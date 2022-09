Schatgraven in Achterhoeks fruit in Winterswijk en Warnsveld: ‘Laat appels en peren van oude fruitbomen determineren!’

WINTERSWIJK/WARNSVELD - Achterhoekse fruitdeskundigen komen zondag 25 september in Winterswijk en Warnsveld in actie om van appels en peren vast te stellen van welk appel- cq perenras de boom is waarvan het fruit stamt.

Veel eigenaren van oude fruitbomen weten niet precies hoe hun appels en peren heten omdat het vaak al oude fruitbomen zijn. Het kan zomaar zijn dat je een zeldzame Anna van Zieuwent of een Ossenpeer in je tuin hebt staan! De determineerdagen vinden plaats op zondag 25 september bij Overtuin in Warnsveld en bij Keunenhuis in Winterswijk. Breng het fruit dus mee en ontdek of je een bijzonder fruitras in je boomgaard hebt staan.

Determineerdagen

De determineerdag bij het Keunenhuis van Nel Schellekens vindt plaats tijdens de Eetbaar erfgoed dag ‘Appeltje voor de dorst’ van 10.30 uur tot 16.00 uur aan de Wooldseweg 127 in Winterswijk. Breng van elke boom vijf stuks plukrijp fruit, liefst geplukt aan alle kanten van de boom, in koeling bewaard en liefst in papieren zak. Mocht je niet kunnen op deze dagen, dan kun je het fruit ook langsbrengen bij Kenniscentrum Nelles in Silvolde.

De determineerdag bij de historische tuin Overtuin in Warnsveld vindt plaats tijdens de Open Tuinendag van 12.00 tot 17.00 uur aan de Molenstraat 6 in Warnsveld.

Fruitcollectie van Hennie Rossel

Fruitdeskundige en wetenschapper Hennie Rossel heeft decennialang zeer oude fruitrassen teruggevonden, nu al zo’n 400 en voornamelijk in de Achterhoek. Enkele fruitrassen zijn opgekweekt en beschikbaar voor liefhebbers onder de noemer Rossel collectieras. Dankzij deze determineerdagen kunnen Rossel en speciaal opgeleide vrijwillige determineerders nog meer bijzondere streekrassen ontdekken. Help mee en breng je fruit dus mee! Wie weet heb je ook een historische fruitboom en komt jouw boom in de collectie van Hennie Rossel!

Achterhoek: Ark voor Hoogstamfruit

De determineerdagen zijn onderdeel van het project ‘Achterhoek: Ark voor Hoogstamfruit’. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Kenniscentrum Nelles werken hierin samen aan het behoud van al het werk van Hennie Rossel zodat deze unieke collectie historische fruitrassen behouden blijft voor de Achterhoek.

Het project ‘Achterhoek: Ark voor Hoogstamfruit’ wordt mogelijk gemaakt door LEADER Achterhoek, Europa, de Nationale Postcode Loterij en de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk.