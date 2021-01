Schatten uit de Twentse bodem: Gert Gesink zit met zijn metaaldetector de geschiedenis op de huid

Zijn mooiste vondst? Hij hoeft er niet lang over na te denken. Ergens in de jaren 80 was het dat in de buurt van Groenlo zijn detector begon te piepen en hij opeens de vinder bleek te zijn van een Romeinse munt. „Er stonden drie letters op: VAR. Op zo’n moment begint je hart sneller te kloppen. Varus is de Romeinse consul en legeraanvoerder die in de beroemde slag in het Teutoburger Woud in de pan is gehakt door de Germanen. Dan ook besef je de betekenis ervan. Dit is niet zo maar een vondst, dit raakt echt aan het grote verhaal van de geschiedenis.”