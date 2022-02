Scheggertdijk in Almen onder de loep

De gemeente Lochem wil een gebiedsvisie voor het bedrijventerrein Scheggertdijk in Almen opstellen. Voor de invulling van het gebied wordt een beroep gedaan op de inwoners van het dorp.

De aanleiding voor de gebiedsvisie zijn vragen die eigenaren van het bedrijventerrein stellen aan de gemeente Lochem. Zij willen meer weten over de veranderingen van functie of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten in het gebied.

In een gebiedsvisie komen kaders te staan over hoe het gebied wordt gezien. Zo kan de gemeente toekomstige ontwikkelingen in dit gebied toetsen en op elkaar afstemmen.

Hulp van Almenaren

Naast een extern bureau dat helpt bij het opstellen van de visie, vraagt de gemeente ook hulp van een aantal direct betrokkenen om deel te nemen in een klankbordgroep. Ook wordt een enquête onder de inwoners van Almen uitgezet.

Op basis van de verzamelde informatie maakt de gemeente samen met de klankbordgroep verschillende scenario’s voor het terrein. Het plan met de meeste voorkeur wordt uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad, die later dit jaar een besluit neemt over de invulling van de Scheggertdijk in Almen.