Scheidend voorzitter Natuurpark Kronenkamp: ‘We zijn klaar met bouwen, het gaat nu om de inhoud’

Het had niet veel gescheeld of op de plek van de oude rioolwaterzuivering hadden nu zo’n 250 woningen gestaan. De kosten voor de sloop van de grote filters en de bijgebouwen waren al opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het had ook niet veel gescheeld, of Ger Borgers had niet vrijwillig kunnen stoppen met het voorzitterschap. In 2019 kreeg hij een hartinfarct. Niet dat de Kronenkamp de oorzaak was, maar zijn enthousiasme, bijna op het fanatieke af, om er iets moois van te maken, zorgde ook voor een enorme hoeveelheid energie en tijd die hij in het project stak. „En verder heb ik gewoon het karakter en de eigenschappen die typerend zijn voor mensen die een hartinfarct krijgen”, zegt hij nu lachend.