Schepersveld: extra controle van 41 recreatiewoningen

Veilig­heids­re­gio buigt zich over doorgaan intochten Sint in Achterhoek

8 september DOETINCHEM - De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) buigt zich over een mogelijk afgelasting van sinterklaasintochten in het gebied in verband met corona. Eind volgende week wordt hierover beslist.