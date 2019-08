Scherpe hooigeur te ruiken na uitbranden schuur in Terborg

De schuur van 20 bij 40 meter stond al jaren leeg en werd door boeren uit de buurt gebruikt als opslag voor hooi. Zondagavond rond 21.45 uur brak er brand uit in de opgeslagen hooibalen, wat hiervan de oorzaak was is niet bekend. Zowel de brandweer als de politie sluit brandstichting in ieder geval uit. ,,Het is best mogelijk dat broei in het hooi het vuur heeft veroorzaakt. Maar het kan ook een andere oorzaak zijn”, zegt VNOG-woordvoerder Spijkerman.