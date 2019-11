Scherpere controles op dorpsplein in Eefde vanwege overlast door jeugd

Urgentie

,,We zijn op de hoogte,’’ zei Van ’t Erve vanavond tijdens het vragen halfuurtje in de gemeenteraad van Lochem. ,,De politie en boa’s hebben geprobeerd alle signalen bij elkaar te leggen, maar de urgentie die bij de dorpsraad wordt er ervaren was aan die kant niet bekend.’’

De burgemeester verzoekt iedere bewoner bij overlast de politie te bellen. ,,Want dat is 24 uur per dag de snelste route en dan hopen we een scherp beeld te krijgen wat daar wel en niet aan de hand is.’’

Bevoegdheden

In de tussentijd zullen boa’s intensiever aanwezig zijn op vrijdagavond bij het nieuwe dorpsplein, zo zegt de burgemeester toe. ,,Boa’s draaien geen bereikbaarheidsdiensten zoals we van de politie kunnen verwachten,’’ zegt Van ’t Erve. ,,Dus nu we weten dat de overlast vooral op de vrijdagavond is, hebben we afgesproken dat de boa’s dan gaan handhaven. Waarbij we steeds moeten bekijken of zij de juiste bevoegdheden hebben om handhavend op te treden. In het geval dat dit niet zo is, zullen zij doorschakelen naar de politie.’’