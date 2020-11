Schiet het vuurwerkverbod zijn doel voorbij? ‘Je kunt moeilijk het leger bij de grens zetten’

De berichten over een vuurwerkverbod zijn ‘ingeslagen als een bom’, zegt Dick Til van TNT Vuurwerk aan de Turfweg in Doetinchem. ,,Begin dit jaar is er al een verbod gekomen op vuurpijlen en knalvuurwerk. Maar dat resultaat wordt niet afgewacht. Terwijl sierpotten toch een stuk veiliger zijn. Je kunt je dus afvragen wat zo’n verbod oplevert.”

Via de webshop van TNT werd al sinds oktober vuurwerk besteld. ,,Die mensen krijgen natuurlijk gewoon hun geld terug als het verbod doorgaat. Verder hadden we al een grote tent geregeld om het afhalen coronaproof te kunnen doen en zijn de folders al in de maak. Dat geld is weg. Maar gelukkig hebben we de bunkers nog niet vol liggen met vuurwerk, we hebben pas een paar kleine zendingen gehad.”