Schietpartij in Winterswijk door ‘ruzie in rap-wereld’

WINTERSWIJK/LELYSTAD – De schietpartij bij de woning aan de Keizersdwarsweg in Winterswijk kwam vorig jaar door een ruzie in de rapscene. Dat lieten de advocaten van twee van de drie verdachten woensdag weten tijdens een regiezitting tegen het trio, in de rechtbank in Lelystad. Van een poging tot beroving, zoals ten laste is gelegd, zou geen sprake zijn geweest.

Bij het incident, in de nacht van 8 december vorig jaar heeft de politie, zo blijkt op de zitting, vijftien kogels afgevuurd. Daarbij is een van de verdachten, een vrouw van uit Winterswijk, zwaargewond geraakt. Het liep uit de hand, nadat een politieagent was getroffen door een kogel. De rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de politie.

Onderling aan het ‘dissen’

Na afloop van de zitting vertelden de advocaten dat rappers elkaar onderling aan het ‘dissen’ (publiekelijk beledigen) zouden zijn geweest op social media. Toen de vrouwelijke verdachte, D. Q. (25) zag dat er tekens op haar deur waren gekerfd werd ze bang en belde haar vrienden.

De 22-jarige V.D. uit Winterswijk en de 26-jarige R.E. gingen naar de woning aan de Keizersdwarsweg en richtten er vernielingen aan. Volgens het openbaar ministerie schreeuwden ze daarbij om geld en riepen ‘ik ga je schieten’ en: ‘ik haal een wapen’.

De twee gingen weg en keerden even later terug, maar inmiddels was de politie bij het huis gekomen. D. zou toen geschoten hebben, waarbij een politieagent is geraakt. Advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen wist te vertellen dat de kogel is blijven steken in zijn ‘traumavest’, en heeft de agent slechts een blauwe plek opgelopen. De verklaring van D. lijkt te zijn dat hij alleen omhoog heeft geschoten om de bewoners bang te maken en dat de politieman, boven aan de trap, plotseling in zijn vizier stond.

Reconstructie ter plekke

Dat is mede de reden dat Van Berge Henegouwen een reconstructie van de gebeurtenissen ter plekke wil, en niet slechts een 3d-animatie, zoals het openbaar ministerie in gang heeft gezet. De rechtbank beslist later op de dag op dit verzoek. De vrouw is op vrije voeten, de andere twee zitten nog vast.

De verdachten worden beschuldigd van een poging diefstal met geweld en poging tot doodslag op twee agenten. Het onderzoek is nog in volle gang. Er zijn twee kogelhulzen gevonden, de vraag is onder meer of behalve D. ook zijn maat E. heeft geschoten.

Ook moeten er nog getuigen worden gehoord. Verder is het de vraag of er beelden zijn van die nacht van een camera in de buurt.