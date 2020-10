Schijn van belangenverstrengeling bij rel gifvaten Doetinchem: voorzitter GroenLinks werkt ook bij Omgevingsdienst

In Doetinchem zijn grote zorgen over de vaten vol giftig brandblusschuim, nadat onder meer fractievoorzitter Karen Kamps van GroenLinks de kwestie op de politieke agenda zette.



Diezelfde Kamps kreeg van het bestuur van haar partij eind augustus een brief, met Daarin de klemmende oproep een ‘communicatiepauze’ in te lassen over de gifvaten van Rutgers Milieu, die staan opgeslagen aan de Voltastraat in Doetinchem.