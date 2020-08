Schik en verzet

Op het oog een beetje berustend. Maar allerminst echt lijdzaam, het houdt hen bezig. Ze kijken er een poos naar ... tot de kat wel een keer uit de boom is gevallen en dan gaan ze handelen.



A.C.W. Staring beschreef in mijn favoriete leerdicht De hoofdige boer zo'n gemeenschap oer-Achterhoekers. Al eeuwenlang via een voorde door een Almense beek ploeterend. Als ze door 'dom'neer' op dat geploeter worden gewezen gaan ze een jaar of wat 'katkieken en rikraon' om tenslotte in verzet te komen: ze bouwen een brug! Mogelijk even typisch Achterhoeks is die ene boer die ook dán door de voorde blijft gaan '... met laarzen aan'. Omdat al zijn voorouders het zo zouden hebben gewild: het prototype van de conservatief die zich willens en wetens buiten de gemeenschap plaatst.



De Tweede Wereldoorlog toonde in de Achterhoekse gemeenschap eenzelfde koppige instelling. Pas na de oorlog bleek dat in de volle omvang. Bij veel Achterhoekers had de bezetting in eerste instantie tot de van God gegeven onoverkomelijkheden behoord. Maar vooral bleek dat in tweede instantie een opzienbarend aantal van hen, zwijgend, standvastig en buiten de schijnwerpers om, in fel verzet was gekomen.



Eenzelfde houding zie ik nu bij veel mensen om mij heen ten opzichte van de covidbezetting. De onzichtbare vijand lijkt een onoverkomelijk ding, 'katkieken en rikraon' is in volle gang - nu op wereldschaal - en zolang er geen vaccin is, werkt verzet tegen de noodmaatregelen vooral op de lachspieren. En dus doen we voorlopig even 1,5 meter en mondkapjes. Want immers, 'attamotdanmotta'.