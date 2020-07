Schilderen als rouwverwerking: ‘Ik voelde me echt in de steek gelaten. Dan is het zo belangrijk lotgenoten te ontmoeten’

CDA’er Frank Jonk: ‘De wereld is niet zwart of wit. De oplossing ligt altijd in het midden!’

12:37 BORCULO - De wereld is niet zwart of wit. Social media zijn niet representatief, want daar schreeuwen kleine groepen het hardst terwijl de meerderheid zwijgt. De oplossing ligt altijd in het midden. Bij het CDA. Was getekend: domineeszoon Frank Jonk.