Schilderijen van Elisabeth Heuff in Grote Kerk Neede

NEEDE - In de Grote Kerk in Neede is deze zomer een bijzondere zomerexpositie te zien. Die toont schilderijen van de ooit in Neede woonachtige kunstenares Elisabeth Heuff (1910-1994). Een ‘weerzien’ na 25 jaar.

Vijfentwintig jaar na het overlijden van Elisabeth Heuff krijgt Neede tijdelijk de beelden terug zoals de bijzondere echtgenote van huisarts Han Heuff die in hun Needse jaren schilderde. Het eenvoudige boerenleven van de jaren 50 was een onafgebroken inspiratiebron voor de kunstenares in de doktersvrouw. De zorgelijke rimpels in de voorhoofden van boeren met hun grote ogen en hun handen als kolenschoppen zullen de aandachtige bezoekers van de expositie fascineren. Een simpel mandje met aardappels, een koffiemolen met een kopje koffie symboliseren de eenvoud en puurheid van het Achterhoekse boerenleven. ‘Elis Heuff’ signeerde ze haar werk vaak.

Volledig scherm Elisabeth Heuff © Elisabeth Heuff

De in Nederlands-Indië geboren Elisabeth Kuylaars mocht van haar moeder niet naar de kunstacademie in Arnhem, maar werd verpleegster. In het Haagse Bronovo-ziekenhuis leerde ze haar latere man Han Heuff kennen, die daar arts was. Vanaf het middag van de jaren 30 woonde ze met haar man in Neede, die daar een echte plattelandspraktijk had. Nadat Han Heuff ziek werd, verhuisde zij naar Winterswijk. Later verruilde ze die Achterhoekse plaats voor Lochem, hoewel ze toentertijd steeds minder kon schilderen. Elisabeth Heuff-Kuylaars overleed in 1994.

Volledig scherm Elisabeth Heuff © Elisabeth Heuff

Heuffs werk is deze zomer zowel in de Grote Kerk in Neede als in Herberg De Pol in Diepenheim te zien. Tot en met 21 augustus is de Grote Kerk elke woensdagmiddag open, van 14.00 tot 16.30 uur en natuurlijk tijdens de zondagochtenddiensten van 10.00 tot 11.30 uur.

Tijdens de Nationale Jammarkt in Neede op 21 augustus is de kerk open van 11.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers vertellen de bezoekers over de historie van de kerk en over wat er nog meer leeft in de protestantse gemeente. Grietje Hensens en Ab Heuvelink bespelen het orgel op de middagen dat de kerk open is.

Volledig scherm kunstenares Elisabeth Heuff Bij verhaal Herman Haverkate Rechtenvrij te gebruiken Foto Marijke Heuf © Marijke Heuf