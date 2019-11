Schildersbedrijf Boerstoel uit Vorden mag zich hofleverancier noemen

Boerstoel is een schilders-, glaszetters- en afwerkingsbedrijf dat sinds 1919 actief is en is gevestigd op bedrijventerrein Werkveld in Vorden. Het predicaat werd uitgereikt door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst, waar Vorden onder valt. Dit gebeurde in restaurant De Herberg in Vorden.