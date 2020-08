Schildpad uit auto gezet midden op de weg in Ahaus

Laatste keer Tour de Mariënvel­de vanuit café Heutinck: kroeg sluit na 96 jaar

14:53 MARIËNVELDE - Nog éénmaal is het vermaarde tourspel Tour de Mariënvelde dit jaar vanuit café Heutinck in Mariënvelde. Daarna sluit het café de deuren definitief, na 96 jaar in het dorpshart.