Schipper Hans Sol als kind zo blij met tijdelijke ligplek in Oude IJssel

Borculose grondleg­ger Gemeentebe­lan­gen Berkelland Jan Bosman (92) overleden

13 september BORCULO - Op 92-jarige leeftijd is zaterdag Borculoër Jan Bosman overleden. Bosman was mede-oprichter van de lokale politieke partij Gemeentebelangen Borculo en was voor die partij ook wethouder in Borculo. In 1995 werd hij benoemd tot ereburger van het Berkelstadje.