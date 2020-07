Schipper Hans Sol krijgt meer tijd om te vertrekken

Column Vakantie in Hintergar­ten, je moet er net iets beter je best voor doen

11:37 We zijn terug, terug van niet weggeweest. Vanwege corona bleven we dit jaar in Hintergarten. Dat klinkt Duits, maar je kunt het beter niet tegen een Duitser zeggen, die zal je niet begrijpen. De oosterburen hebben het over Urlaub auf Balkonien, maar dat terzijde.