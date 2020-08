Schitteren in een uitverkocht Gelredome, dankzij doedelzakband uit Borculo heel dicht bij voor kinderen

De doedelzak is voor volhouders. Voordat ik op weg ben naar Borculo lees ik me snel even in op internet. Bij de Highland Valley in Borculo mag ik proberen geluid uit de doedelzak te krijgen. Geen probleem, was mijn gedachte. Totdat ik lees dat een gemiddelde beginner pas na twee jaar oefenen een echte doedelzak in zijn handen krijgt. Wat maakt die doedelzak zo moeilijk en bijzonder? Waarom stap je als kind van 8 jaar oud naar je ouders met de vraag of je doedelzak mag gaan spelen?