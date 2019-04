Schlagerzanger Heino op hoofdpodium van Zwarte Cross

Heino doet het festival in Lichtenvoorde aan op zijn afscheidstournee “... und Tschuess”.



Ook de Nijmeegse en Wijchense bands De Staat en Navarone zijn aan het inmiddels 194 acts tellende programma toegevoegd. Eerder werd al bekend dat Miss Montreal, De Heideroosjes en Delinquent Habits naar de Achterhoek komen. Andere grote namen zijn Scooter, The Wailers, Black Eyed Peas, Kraantje Pappie en Tim Knol.



Ook spelen Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen er een potje darts tegen elkaar.



In de komende twee weken worden de laatste acts bekend. In totaal spelen er tijdens de Zwarte Cross meer dan 250 bands op 33 podia. Naast muziek is er theater, topsport, motor- en autocross en zijn er stunts.



Voor de 2019 editie van de Zwarte Cross zijn geen kaarten meer beschikbaar. Het festival is al tijden uitverkocht.