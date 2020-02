Schoenenketen Engelen is failliet: ‘Reorganiseren en nieuwe formules hielpen niet’

Engelen had ooit vijftien winkels, maar daarvan zijn er nog vijf over. De winkel zit in Doetinchem, Zutphen, Deventer, Zwolle en Amersfoort. De winkels blijven voorlopig open. Curator Michiel Vriezekolk zegt te kijken of er een overname in zit: ,,Dat moet binnen 2 weken duidelijk zijn. Anders wordt het een uitverkoop."

Bij Engelen werken nog twintig mensen, van wie vier of vijf in Doetinchem.

Reorganiseren hielp niet

Tot voor een aantal jaren had Engelen nog twee winkels in Doetinchem: een in de Boliestraat en een in de Heezenstraat. De winkel in de Boliestraat was al dicht.