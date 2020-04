Schoenmaker Veens krijgt geen steun: ‘Probleem als de boel in juni nog op slot zit’

De ondernemer windt er geen doekjes om: de 4.000 euro eenmalige staatssteun voor detaillisten zou goed van pas komen. ,,Ik denk dat we 60 procent minder omzet draaien. Even houden we het wel vol, maar dit moet niet te lang duren.”



Samen met zijn vriendin Nicole nam Veens vier jaar geleden Heutinck Schoenmakerij en Sleutels over aan de Nieuwstad in Doetinchem. Maar er is één probleem: zijn branche valt buiten het Noodloket van de regering, inmiddels de Tijdelijke Noodmaatregel Getroffen Sectoren (TNGS) gedoopt.



En dat is raar, vindt de 34-jarige ondernemer. ,,Elke winkel hier in de straat krijgt het geld, maar wij niet.”