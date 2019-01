Scholen in de Achterhoek overvallen door oproep voor staking

ZEVENAAR/WINTERSWIJK - Scholen in de regio weten niet of ze meedoen aan de nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, die gisteren werd afgekondigd door de Algemene Onderwijsbond (AOb) samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek. Door deze actieoproep werden ze compleet overvallen. De scholen gaan nu eerst inventariseren hoe groot de actiebereidheid onder het personeel is.

,,Ik ben benieuwd hoe onze leerkrachten er in staan”, zegt bestuurder Hennie van Schilt van scholenkoepel Accent, waar twintig basisscholen in Oost Gelre, Winterswijk, Aalten en Oude IJsselstreek onder vallen. ,,Je zag bij de landelijke stakingen in het basisonderwijs vorig jaar de animo afvlakken.”

Compleet

Bij het Liemers College, met vestigingen in Zevenaar en Didam, werden ze gisterochtend compleet verrast door de stakingsoproep. ,,Dus we moeten volgende week maar eens kijken hoe de collega’s er op reageren", meldt woordvoerder Rianne van Dreumel.

De nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs wordt gesteund door actiegroepen als PO in Actie en WO in actie, maar niet door vakbond CNV Onderwijs. Die vindt het niet het goede moment om middels een actie extra docenten te bepleiten.

Quote Het lerarente­kort is ook in de Achterhoek al behoorlijk merkbaar Hennie van Schilt Van Schilt zegt de reden om de staking uit te roepen te begrijpen. ,,Het lerarentekort is ook in de Achterhoek al behoorlijk merkbaar.”



In december is al een klas naar huis gestuurd omdat er geen vervanging beschikbaar was voor een afwezige leerkracht en de piek van de griepgolf wordt gevreesd. Wel is er dusdanig geïnvesteerd in de lerarenopleiding van Iselinge Hogeschool dat ze voor volgend schooljaar een nieuwe lading leerkrachten verwacht. ,,Maar dan nog blijft het moeilijk.”

Bij de stichting Primair Onderwijs Achterhoek (met scholen in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek) weten ze ook nog niet of het tot een staking komt. ,,Daar is nog niet over gesproken”, zegt een woordvoerder. Bij het Rietveld Lyceum (mavo, havo, vwo) in Doetinchem denken ze er volgende week in de medezeggenschapsraad over te gaan praten. Ook bij de overkoepelende Achterhoek VO (met onder meer Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College, Metzo College, Prakticon en Ulenhofcollege) en het Graafschap College weten ze nog niets over de actiebereidheid.

Nog nooit

Dat is ook het geval bij het Candea College in Duiven. ,,Maar we hebben hier nog nooit aan een staking meegedaan”, zegt een woordvoerder.